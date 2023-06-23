«Ъ»: объем проблемной задолженности по кредитным картам достиг рекордных 225 млрд рублей

Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам — общий объем просроченной задолженности по итогам мая составил 225 миллиардов рублей, достигнув 12 процентов от портфеля. Об этом в пятницу, 23 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».

При этом объем просроченной задолженности по кредитным картам за май увеличился более чем на 9 процентов, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента. Рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдачи: в среднем по два миллиона карт в месяц в течение всех весенних месяцев 2023 года.

В то же время средние чеки в сегменте значительных изменений не показывают, находясь на уровне около 90 тысяч рублей последние четыре месяца.

В Росбанке заявили, что роста просрочки не наблюдают. Стабильный рост выдачи кредитных карт подтверждают и в Промсвязьбанке (ПСБ). Опрошенные изданием эксперты полагают, что в категорию проблемных вышли карты, выданные как «замена» кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года.

Ранее в компании «Скоринг бюро» подсчитали, что в феврале 2023 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных 92,03 тысячи рублей. Этот показатель подскочил на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в феврале банками было выдано 1,4 миллиона кредитных карт, что оказалось меньше на 9,7 процента в годовом выражении.