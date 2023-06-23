Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:09, 23 июня 2023Экономика

Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам

«Ъ»: объем проблемной задолженности по кредитным картам достиг рекордных 225 млрд рублей

Фото: Аrtem Sobolev / News.ru / Global Look Press

Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам — общий объем просроченной задолженности по итогам мая составил 225 миллиардов рублей, достигнув 12 процентов от портфеля. Об этом в пятницу, 23 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».

При этом объем просроченной задолженности по кредитным картам за май увеличился более чем на 9 процентов, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента. Рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдачи: в среднем по два миллиона карт в месяц в течение всех весенних месяцев 2023 года.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?
В России предложили работать шесть дней в неделю.Как это поможет российской экономике?
22 мая 2023
Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
Курсы валют резко взлетели.Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
13 июня 2023

В то же время средние чеки в сегменте значительных изменений не показывают, находясь на уровне около 90 тысяч рублей последние четыре месяца.

В Росбанке заявили, что роста просрочки не наблюдают. Стабильный рост выдачи кредитных карт подтверждают и в Промсвязьбанке (ПСБ). Опрошенные изданием эксперты полагают, что в категорию проблемных вышли карты, выданные как «замена» кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года.

Ранее в компании «Скоринг бюро» подсчитали, что в феврале 2023 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных 92,03 тысячи рублей. Этот показатель подскочил на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в феврале банками было выдано 1,4 миллиона кредитных карт, что оказалось меньше на 9,7 процента в годовом выражении.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России заявило о контроле двух населенных пунктов в зоне СВО
    Мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на пляже и получили срок
    Кравцов сообщил о желающих учить украинский в вошедших в состав России регионах
    21-летний российский хоккеист насмерть разбился при падении из окна
    В России оценили возможность восстания беспилотников
    Кравцов рассказал об изучении школьниками причин начала спецоперации
    Фура с фейерверками загорелась в Подмосковье
    Дерматолог перечислила несовместимые с загаром заболевания
    Вероятность возвращения курса биткоина к 60 тысячам долларов оценили
    Невеста Роналду снялась в купальнике на яхте
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.