К 300-летию Екатеринбурга на фасаде администрации организуют световое шоу

С 17 по 19 августа в Екатеринбурге на фасаде администрации покажут световое шоу

В Екатеринбурге в честь 300-летия города на фасаде здания Администрации покажут световое шоу. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По словам главы города, световое шоу организуют совместно со студией инновационного дизайна, которую создали екатеринбуржцы Юрий Пелин и Евгения Годунова.

Планируется провести несколько сеансов шоу. Жители и гости города смогут увидеть его с 17 по 19 августа в вечернее время.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявили три нерабочих дня — с 28 по 30 июня — в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Глава региона рекомендовал МВД принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.

