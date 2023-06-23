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16:52, 23 июня 2023Моя страна

К 300-летию Екатеринбурга на фасаде администрации организуют световое шоу

С 17 по 19 августа в Екатеринбурге на фасаде администрации покажут световое шоу
Администрация Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге в честь 300-летия города на фасаде здания Администрации покажут световое шоу. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По словам главы города, световое шоу организуют совместно со студией инновационного дизайна, которую создали екатеринбуржцы Юрий Пелин и Евгения Годунова.

Планируется провести несколько сеансов шоу. Жители и гости города смогут увидеть его с 17 по 19 августа в вечернее время.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявили три нерабочих дня — с 28 по 30 июня — в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Глава региона рекомендовал МВД принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.

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    Алиса Удовик
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