В российском регионе объявили три выходных дня по случаю Курбан-байрама

В Ингушетии объявили три выходных дня по случаю Курбан-байрама

В Ингушетии объявили три нерабочих дня — с 28 по 30 июня — в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом сообщает ТАСС.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Адха, в рамках которого жители республики получат три выходных дня», — говорится в указе.

Глава региона рекомендовал МВД принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии объявили выходной 28 июня в честь праздника Курбан-байрам.

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует завершение паломничества мусульман в Мекку. В прошлом году праздник пришелся на 9 июля.