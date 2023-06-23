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04:20, 23 июня 2023Мир

Лондон возмутился отказом от их кандидата на пост генсека НАТО

Telegraph: Лондон возмутился решением США отклонить их кандидата на пост главы НАТО

Фото: Caroline Chia / Reuters

Власти Британии возмутились решением США отклонить кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

Газета пишет, что Лондон допустил ухудшение «особых отношений» двух стран из-за блокировки Вашингтоном их кандидата. Отмечается, что такое решение принял лично президент США Джо Байден, что вызвало «ярость» в Британии.

«Считается, что мы их ближайшие союзники. И вот что мы получаем…», — высказались в правительстве. На данный момент США пытаются уговорить нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга остаться на посту еще на 12 месяцев.

Ранее Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года. Срок его полномочий неоднократно продлевался по мере того, как Запад координировал свою помощь Украине после начала конфликта.

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    Марина Совина
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