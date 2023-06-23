Лондон возмутился отказом от их кандидата на пост генсека НАТО

Telegraph: Лондон возмутился решением США отклонить их кандидата на пост главы НАТО

Власти Британии возмутились решением США отклонить кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

Газета пишет, что Лондон допустил ухудшение «особых отношений» двух стран из-за блокировки Вашингтоном их кандидата. Отмечается, что такое решение принял лично президент США Джо Байден, что вызвало «ярость» в Британии.

«Считается, что мы их ближайшие союзники. И вот что мы получаем…», — высказались в правительстве. На данный момент США пытаются уговорить нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга остаться на посту еще на 12 месяцев.

Ранее Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года. Срок его полномочий неоднократно продлевался по мере того, как Запад координировал свою помощь Украине после начала конфликта.