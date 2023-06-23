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03:43, 23 июня 2023Силовые структуры

В ДНР осудят морпеха ВСУ за массовые убийства жителей Мариуполя

«Ъ»: дело обвиняемого в убийствах жителей Мариуполя морпеха ВСУ Рашпли направили в суд ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Морского пехотинца Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпли осудят по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя. Детали уголовного дела, направленного в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР), сообщает «Коммерсантъ».

Он обвиняется в убийствах двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, покушениях на убийства, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны. По данным издания, морпеху инкриминируется наибольшее количество убийств мирных жителей с начала специальной военной операции (СВО).

Как считает следствие, за месяц службы на трех постах в Мариуполе водитель батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты застрелил из автомата 16 человек и как минимум ранил еще девятерых. При этом, по словам обвиняемого, жертв могло быть больше, однако раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня.

Как стало известно «Ъ», попав в плен, морпех в присутствии адвоката оформил явку с повинной.

Ранее в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) передали первое уголовное дело о массовых убийствах жителей Мариуполя, по которому проходит морской пехотинец ВСУ Валентин Василенко.

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    Марина Совина
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