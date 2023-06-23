Самозанятым россиянам разрешат регистрировать торговые марки

«Известия»: с 29 июня самозанятые получат возможность регистрировать товарные знаки

Самозанятые россияне с 29 июня получат возможность регистрировать собственные торговые марки. Такие поправки в Гражданский кодекс страны были приняты еще год назад, но в силу вступают только сейчас, пишут «Известия».

В Минэкономразвития при этом рассказали, что данный механизм станет дополнительным инструментом для развития личных брендов, а также защитит потребителя от контрафакта. На данный момент право на обладание торговой маркой есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В конце 2022 года в России насчитывалось 6,5 миллиона самозанятых. А уже на конец мая текущего года, по данным ФНМ и Минэка, их было 7,5 миллиона. В связи с этим, специалисты назвали наличие своего бренда эффективным маркетинговым инструментом.

Как отметили специалисты в беседе с изданием, в стране среди самозанятых наблюдается большое количество ремесленников. Эксперты уверены, что наличие торговой марки позволит повысить узнаваемость продукции и добавит ей ценность.

Специалисты также выразили надежду, что нововведение станет «еще одним рычагом повышения конкурентоспособности российского бизнеса».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по данным налоговой службы, шесть миллионов россиян не получают минимального размера оплаты труда. Еще 12 миллионов не работают по трудовому договору.

По ее словам, факт наличия граждан с низкими зарплатами или трудящихся без договора говорит об «огромном корпусе проблем», над которыми нужно работать. Но это не значит, что люди не заняты где-то еще или не являются самозанятыми, добавила она.