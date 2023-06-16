Названо число россиян с зарплатами меньше МРОТ
По данным налоговой службы, шесть миллионов россиян не получают минимального размера оплаты труда (МРОТ). Еще 12 миллионов не работают по трудовому договору. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.
По словам Голиковой, факт наличия граждан с низкими зарплатами или трудящихся без договора говорит об «огромном корпусе проблем», над которыми нужно работать. Это не значит, что эти люди не заняты где-то еще или не являются самозанятыми, добавила она.
За последние два года число наемных работников на рынке труда в стране сократилось почти на миллион человек. При этом около полумиллиона граждан вышли из тени, добавила Голикова. В результате сейчас в России насчитывается 2,6 миллиона самозанятых и около 100 тысяч индивидуальных предпринимателей. По данным Международной организации труда, сейчас в России насчитывается около 2,4 миллиона безработных. Это рекордно низкий уровень безработицы за всю историю страны, отметила вице-премьер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как подсчитали в Росстате, по итогам 2022 года доля россиян, довольных своей зарплатой, выросла за два года с 44 до 50,6 процента. Чаще всего своими доходами довольны руководители организаций и органов власти (69,7 процента), реже — квалифицированные специалисты (58,1 процента). Наиболее недовольны своей зарплатой низкоквалифицированные сотрудники (32,4 процента).