Названо число россиян с зарплатами меньше МРОТ

Голикова: шесть млн россиян получают зарплаты ниже минимального размера оплаты труда

По данным налоговой службы, шесть миллионов россиян не получают минимального размера оплаты труда (МРОТ). Еще 12 миллионов не работают по трудовому договору. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

По словам Голиковой, факт наличия граждан с низкими зарплатами или трудящихся без договора говорит об «огромном корпусе проблем», над которыми нужно работать. Это не значит, что эти люди не заняты где-то еще или не являются самозанятыми, добавила она.

За последние два года число наемных работников на рынке труда в стране сократилось почти на миллион человек. При этом около полумиллиона граждан вышли из тени, добавила Голикова. В результате сейчас в России насчитывается 2,6 миллиона самозанятых и около 100 тысяч индивидуальных предпринимателей. По данным Международной организации труда, сейчас в России насчитывается около 2,4 миллиона безработных. Это рекордно низкий уровень безработицы за всю историю страны, отметила вице-премьер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как подсчитали в Росстате, по итогам 2022 года доля россиян, довольных своей зарплатой, выросла за два года с 44 до 50,6 процента. Чаще всего своими доходами довольны руководители организаций и органов власти (69,7 процента), реже — квалифицированные специалисты (58,1 процента). Наиболее недовольны своей зарплатой низкоквалифицированные сотрудники (32,4 процента).