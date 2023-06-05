Росстат сообщил о росте доли довольных зарплатой россиян

Росстат: доля довольных зарплатой россиян выросла за два года и превысила 50,6 процента

По итогам 2022 года доля довольных своей зарплатой россиян выросла до 50,6 процента, хотя еще в 2020 году она составляла 44 процента. Об этом со ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом среди 60 тысяч домохозяйств по всей стране, пишут «Ведомости».

Чаще всего зарплатой довольны руководители организаций и органов власти (69,7 процента), далее идут специалисты высшего уровня квалификации (58,1 процента). Самый низкий показатель у низкоквалифицированных сотрудников — 32,4 процента.

Также указывается, что доходы устраивают большую часть самих работодателей и членов артелей (76,3 процента) и самозанятых граждан (63,5 процента). А вот среди сотрудников, трудящихся по найму у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, доля довольных доходами составляет в среднем 44,6 процента.

Средняя зарплата по стране в марте 2023 года составляет, по данным Росстата, 71 334 рубля. По итогам 2022 года она находилась на уровне 64 191 рубль.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков предположил, что на результат 2020 года повлияла неопределенность из-за пандемии COVID-19, в этих условиях людям хотелось зарабатывать больше, чтобы быть готовыми к будущим проблемам. В 2022 году, констатировал эксперт, ситуация повлияла меньше.

В свою очередь, проректор Финансового университета Александр Сафонов напомнил, что во время пандемии многим работникам во время простоя выплачивали только часть зарплаты, а в 2022 году так или иначе они получали полную заявленную сумму. Такой «рост» доходов мог сказаться на удовлетворенности.

Вместе с тем Поляков предостерег от далеко идущих выводов в отношении динамики средних зарплат. Он напомнил, что в апреле 2022 года 10 процентов россиян с самой высокой зарплатой получали в среднем 189 тысяч рублей, а 10 процентов с самой низкой — 14 тысяч, то есть в 13 раз ниже. В развитых европейских экономиках этот показатель составляет 6-8 раз, в Восточной Европе — 8-9 раз. Впрочем, в Бразилии и Мексике уровень дохода различается в 15 раз.

Ранее рекрутинговая платформа hh сообщила, что больше половины работодателей в России в 2023 году заявляют о намерении повысить зарплаты сотрудникам. Вместе с тем в ЦБ предупреждают, что рост зарплат, не подтвержденный ростом производительности труда, может обернуться негативными последствиями для экономики.