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11:54, 31 мая 2023Экономика

Половина работодателей в России решили повысить зарплаты

HeadHunter: половина работодателей в России планируют повысить зарплаты на 5–15%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Больше половины работодателей в России решили в 2023 году повысить зарплаты сотрудников. Об этом со ссылкой на опрос рекрутинговой платформы HeadHunter сообщает газета «Ведомости».

Компания проводила опрос с апреля по май 2023 года, участие в нем приняли 440 компаний, представляющих различные сферы деятельности. Каждый второй респондент (56 процентов) заявил о планах увеличить фонд оплаты труда от 5 до 15 процентов. Как правило, это компании из сфер IТ, строительства и недвижимости. Три процента компаний собираются урезать оклады и бонусы, при этом большинство намерены сократить их также на 5-15 процентов. Больше всего среди них представителей розничной торговли и финансовых технологий.

Кроме того, 60 процентов работодателей собираются увеличить численность сотрудников, а 11 процентов — наоборот, планируют сократить штат. Нанимать новых работников в основном готов производственный линейный персонал и фирмы, занимающиеся IТ, продажами и аккаунтингом.

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«Обычно спрос на рабочую силу возникает тогда, когда экономика начинает восстанавливаться после шоков, — это то, что у нас было в 2022 году, плюс какие-то отголоски 2020 года», — прокомментировал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Спрос на рабочую силу поддерживает импортозамещение и то, что российские компании занимают ниши, прежде занятые иностранными фирмами, добавил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

В 2023 году большинство представителей малого и среднего бизнеса (74 процента) в России уже пересмотрели зарплаты сотрудников. Только 16 процентов работодателей оставили расходы на оплату труда на прежнем уровне. 9,9 процента участников опроса Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт» признались, что сократили фонд оплаты труда.

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    Вячеслав Агапов
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