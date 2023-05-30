Работодатели в России стали больше платить сотрудникам

«Известия»: в России 74% работодателей увеличили выплаты сотрудникам в 2023 году

Большинство опрошенных представителей малого и среднего бизнеса (74 процента) в России рассказали об увеличении зарплат и премий своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Русской школой управления (РШУ) и сервисом учета финансов «ПланФакт», пишут «Известия».

Более половины работодателей связывают рост расходов с повышением уровня оплаты труда — так считают 58 процентов опрошенных представителем компаний. Около 25 процентов называют причиной увеличение численности персонала.

Расходы на оплату труда на прежнем уровне оставили 16 процентов работодателей, а 9,9 процента респондентов снизили выплаты. Около 13 процентов респондентов говорят о снижении расходов из-за сокращения штата, а 4,3 процента связывают это с уменьшением размера оплаты труда.

При этом из общего числа опрошенных компаний большинство сохранили (55,6 процента) или увеличили (14,8 процента) траты на нематериальную мотивацию персонала, такие как ДМС, корпоративные мероприятия, обучение работников. В то же время более четверти (29,6 процента) отказались от предоставления бонусов сотрудникам.

Ранее Центробанк предупредил, что рост реальных зарплат россиян может повлиять на ускорение инфляции в стране. Риски связаны с тем, что зарплаты растут более быстрыми темпами, чем производительность труда.