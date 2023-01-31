В быстром росте зарплат в России нашли риск

В ЦБ отметили риск роста зарплат темпами, опережающими производительность

Баланс рисков в 2023 году может сместиться в сторону проинфляционных, и одним из факторов может стать рост реальных зарплат — более быстрыми темпами, чем рост производительности. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Безработица в стране находится на рекордно низком уровне, что обусловлено как ростом спроса на труд, так и дефицитом кадров — сжатием предложения труда, которое ускорилось с осени 2022 года. Большая жесткость рынка труда и влияет на рост зарплат вне прямой зависимости от результатов работы, полагают авторы документа.

«Нехватка рабочих рук может сдерживать процессы структурной трансформации, при этом опережающее рост производительности увеличение зарплат — потенциально проинфляционный фактор», — отметили аналитики ЦБ.

Помимо проблемы дефицита кадров, потенциальной угрозой для роста российской экономики, с точки зрения авторов документа, выступают технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса. Аналитики также отметили, что ситуация в четвертом квартале 2022 года стабилизировалась относительно третьего, но заметным становится сокращение выпуска продукции в отраслях потребительского спроса.