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13:22, 23 июня 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры массированного удара беспилотниками по опорному пункту ВСУ

МО опубликовало видео уничтожения дронами опорного пункта ВСУ на запорожском направлении

Российские войска с помощью беспилотников уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят массированный удар барражирующими боеприпасами по украинскому опорному пункту. Отмечается, что в результате объект и находящееся в нем вооружение были уничтожены.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении российские военнослужащие с помощью квадрокоптера со взрывчаткой обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе опорник ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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