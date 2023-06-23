Опубликованы кадры массированного удара беспилотниками по опорному пункту ВСУ

МО опубликовало видео уничтожения дронами опорного пункта ВСУ на запорожском направлении

Российские войска с помощью беспилотников уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят массированный удар барражирующими боеприпасами по украинскому опорному пункту. Отмечается, что в результате объект и находящееся в нем вооружение были уничтожены.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении российские военнослужащие с помощью квадрокоптера со взрывчаткой обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе опорник ВСУ.