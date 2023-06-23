На Украине спрогнозировали начало активных действий на фронте

Замглавы ГУР Украины: активные действия на фронте начнутся в ближайшие два-три месяца

Активные действия на фронте могут начаться в ближайшие два-три месяца. С таким предположением выступил заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют проводить маневры «как наступательного, так и оборонительного характера». При этом Скибицкий отметил, что в украинской армии будут ориентироваться на середину лета.