Медведев ответил президенту Польши и вспомнил о казнях в XVIII веке

Зампред Совбеза Медведев ответил президенту Польше Дуде и вспомнил о казнях в XVIII веке

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил президенту Польше Анджею Дуде и вспомнил о казнях в XVIII веке. Комментарий экс-президент России опубликовал в Telegram-канале.

После длительного отсутствия в соцсетях Медведев не стал стесняться в выражениях в очередном посте. Так, по его мнению, польского лидера нужно «пристрелить как бешеного зверя».