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16:19, 23 июня 2023Россия

Медведев ответил президенту Польши и вспомнил о казнях в XVIII веке

Зампред Совбеза Медведев ответил президенту Польше Дуде и вспомнил о казнях в XVIII веке
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил президенту Польше Анджею Дуде и вспомнил о казнях в XVIII веке. Комментарий экс-президент России опубликовал в Telegram-канале.

После длительного отсутствия в соцсетях Медведев не стал стесняться в выражениях в очередном посте. Так, по его мнению, польского лидера нужно «пристрелить как бешеного зверя».

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    Анна Щербакова
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