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15:51, 23 июня 2023Среда обитания

Момент падения бетонной плиты на автомобили в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВ: момент обрушения бетонной плиты в Кривоколенном переулке попал на видео

В центре Москвы в Кривоколенном переулке бетонная плита обрушилась на припаркованные рядом автомобили. Момент падения попал на видео, которое публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как бетонная плита падает на автомобиль марки Mercedes, а осколки задевают стоящую рядом машину Toyota. Через несколько секунд из первого автомобиля выходит женщина, она не пострадала.

Ранее стало известно, что часть здания в центре столицы обвалилась во время реставрации сооружения. В «Вечерней Москве» уточнили, что упавшая бетонная плита не задела людей. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге частично обрушился фасад здания бывшего Завода имени Н. Г. Козицкого на 7-й линии Васильевского острова. Сооружение обвалилось во время сноса и рухнуло на проезжую часть, прорвав строительные ограждения.

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    Нина Ташевская
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