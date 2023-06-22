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12:49, 22 июня 2023Среда обитания

В Петербурге здание бывшего завода обрушилось на проезжую часть

В Петербурге на Васильевском острове обрушилось здание бывшего завода имени Козицкого

В Санкт-Петербурге на 7-й линии Васильевского острова частично обрушился фасад здания бывшего Завода имени Н.Г. Козицкого. Об этом пишет «Фонтанка».

Здание обвалилось во время демонтажа. Оно рухнуло на проезжую часть, прорвав строительные ограждения.

Корпус был построен в 1988 году. На его месте группа компаний «Красная стрела» должна строить ЖК «Регенбоген», пишет издание.

В прошлом году в Санкт-Петербурге на Обводном канале обрушился фасад здания бывшего завода «Красный треугольник». Обломки раскинуло на площади 150 квадратных метров. Из-за произошедшего пострадала женщина.

В 2019 году в Петербурге обрушились три этажа здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Власти назвали причиной произошедшего нарушения при ремонте. Во время происшествия в институте шли занятия, но студентов и преподавателей успели эвакуировать.

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    Мария Черкасова
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