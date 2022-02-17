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В Санкт-Петербурге обрушился фасад здания бывшего завода «Красный треугольник»

При обрушении фасада здания «Красного треугольника» в Петербурге пострадала женщина

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала частично обрушился фасад заброшенного здания, входящего в комплекс бывшего завода «Красный треугольник». Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, обломки третьего этажа здания разбросало на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина. Также обломками задело два автомобиля.

В настоящее время на месте работают спасатели, движение на Обводном канале частично перекрыто.

В 2019 году в Санкт-Петербурге произошло обрушение трех этажей здания национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Видео произошедшего было опубликовано в сети. В вузе шли занятия, но студентов и преподавателей успели вывести. Как объяснили власти города, обрушение произошло из-за нарушений при ремонте.

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Ксения Назарова
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