Пентагон прокомментировал удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что Украина сама решила атаковать Чонгарский мост

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, оказывал ли Запад Украине помощь в планировании этих атак, Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов. «Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции», — сказал официальный представитель ведомства.

По его словам, западные страны стараются обеспечить Украине «боевые возможности, которые требуются для защиты страны и возвращения территорий».

Чонгарский мост возведен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Удар по объекту был нанесен утром 22 июня. Власти полуострова сообщили, что данных о пострадавших в результате атаки не поступало.