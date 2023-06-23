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18:22, 23 июня 2023Экономика

Минтруд подготовил поправки об увеличении МРОТ

Минтруд: подготовлены поправки об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процента
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство труда России подготовило поправки об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента с 1 января 2024 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Министр уточнил, что проект изменений в законодательстве был составлен по поручению президента России Владимира Путина. Котяков добавил, что в ближайшее время соответствующие поправки будут представлены на общественное обсуждение. После индексации размер МРОТ составит 19 242 рубля.

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Об увеличении в 2024 году МРОТ ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил Владимир Путин. Он также отметил, что России необходимо добиться увеличения минимального размера оплаты труда как минимум вдвое — это подтолкнет вверх заработные платы по стране в целом.

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