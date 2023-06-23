Дачникам предложили бороться с муравьями на участке с помощью двух растений

Дачникам предложили бороться с муравьями на участке с помощью острого перца и фенхеля

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью двух растений. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, муравьи наносят вред участку, разрушая газоны, клумбы и овощные грядки, при этом избавиться от этих насекомых непросто, так как они живучие и упрямые. Специалисты отметили, что отпугнуть вредителей можно и без применения химических средств, небезопасных для растений.

Один из таких методов — порошок из острого перца, который можно приобрести или изготовить самостоятельно. Для этого эксперты рекомендуют высушить плоды и измельчить их в кофемолке, избегая попадания в глаза и в нос при помощи очков и перчаток. Затем порошок необходимо рассыпать между грядок по периметру и непосредственно в муравейник.

В качестве второго способа избавиться от муравьев специалисты посоветовали высадить на грядках фенхель. Кроме того, из него можно сделать отвар: для него нужно смешать 200 граммов высушенных зонтиков растения с двумя столовыми ложками его же семян в литре воды. Получившуюся смесь необходимо вскипятить, а затем дать настояться несколько часов. После этого отваром из фенхеля можно сбрызгивать растения.

Ранее дачникам предложили бороться с тлей с помощью паприки. Эксперты издания «БелНовости» пояснили, что эта пряность содержит капсаицин — химическое соединение, вызывающее сильное жжение у большинства живых существ.