Среда обитания
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20:52, 22 июня 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с тлей с помощью одной специи

«БелНовости»: бороться с тлей на участке можно с помощью паприки

Фото: anna.q / Shutterstock / Fotodom

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей с помощью паприки. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, тля представляет опасность для огорода из-за быстрого размножения и перемещения по участку. Для борьбы с вредителями они посоветовали использовать раствор с добавлением одной специи — паприки. Специалисты пояснили, что пряность содержит капсаицин — химическое соединение, вызывающее сильное жжение у большинства живых существ. При этом паприка не наносит вреда растениям.

Для приготовления средства от тли необходимо развести паприку в половине литра воды, а затем получившуюся смесь оставить на 36 часов. После этого нужно процедить раствор, избегая его попадания в глаза или в нос. Перед обработкой растений следует развести 20 миллилитров смеси в литре воды — именно такая пропорция будет безопасной для растения, но губительной для тли. Для лучшего «прилипания» эксперты порекомендовали добавить в средство немного мыла либо жидкости для мытья посуды. Удобнее всего наносить его будет при помощи опрыскивателя.

Ранее дачникам предложили бороться с тлей и муравьями с помощью раствора из двух желтков, столовой ложки моющего средства и столовой ложки лимонного сока. По данным «БелНовостей», моющее средство будет отвечать за уничтожение насекомых, а желток — за дополнительное укрепление растения, работая как удобрение.

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    Полина Кислицына
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