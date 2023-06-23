Россиянина осудили на три года за нападение на полицейского

В Новгородской области осудили на три года мужчину, ударившего по лицу сотрудника МВД

В Новгородской области суд приговорил к трем годам лишения свободы ранее судимого местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье 319 и части 1 статьи 318 («Оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 14 апреля 2022 года пьяный фигурант стал оскорблять правоохранителя. Силовики предложили ему поехать в отделение для дальнейшего разбирательства, однако мужчина схватил сотрудника МВД за куртку и ударил по лицу.

Ранее стало известно, что в Ненецком автономном округе (НАО) будут судить 42-летнего мужчину, избившего и укусившего за руку полицейского.