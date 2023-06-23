Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на три года за нападение на полицейского

В Новгородской области осудили на три года мужчину, ударившего по лицу сотрудника МВД

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Новгородской области суд приговорил к трем годам лишения свободы ранее судимого местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье 319 и части 1 статьи 318 («Оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 14 апреля 2022 года пьяный фигурант стал оскорблять правоохранителя. Силовики предложили ему поехать в отделение для дальнейшего разбирательства, однако мужчина схватил сотрудника МВД за куртку и ударил по лицу.

Ранее стало известно, что в Ненецком автономном округе (НАО) будут судить 42-летнего мужчину, избившего и укусившего за руку полицейского.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»
    Экс-главу российского города выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест
    Необходимость отключать горячую воду летом на срок до двух недель объяснили
    Мужчина два месяца делал копию сумки Hermès за миллионы рублей ради возлюбленной
    В МИД пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов
    Российский студент заказал наркотический коктейль и стал фигурантом дела
    Очередь за бесплатными бургерами в Москве попала на видео
    Прибыль от драки Маска и Цукерберга оценили в миллиард долларов
    Женщина с пятнами на лице обрела внешность известной рэперши с помощью макияжа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.