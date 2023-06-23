Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:05, 23 июня 2023Среда обитания

Балкон рухнул на автомобиль в центре Москвы и попал на видео

В Москве в Кривоколенном переулке балкон обрушился на автомобиль при реставрации дома

В Москве на Кривоколенном переулке балкон обрушился на припаркованный рядом с домом автомобиль. Последствия инцидента попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Часть здания в центре столицы обвалилась во время реставрации сооружения. В «Вечерней Москве» уточнили, что упавшая бетонная плита повредила сразу два автомобиля марок Toyota и Mercedes. Людей конструкция не задела. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге частично обрушился фасад здания бывшего Завода имени Н.Г. Козицкого на 7-й линии Васильевского острова. Сооружение обвалилось во время сноса и рухнуло на проезжую часть, прорвав строительные ограждения. На месте построенного в 1988 году корпуса компания «Красная стрела» собираются возводить ЖК «Регенбоген».

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Армия России нанесла групповой удар по ракетным арсеналам ВСУ
    Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений
    Блогершу арестовали за неоднократную дискредитацию Российской армии
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    В США сообщения о провале контрнаступления ВСУ назвали бредом
    На Украине обвинили Запад в слабых результатах контрнаступления
    Стало известно о пожаре в районе железнодорожного вокзала в Курске
    В МИД России допустили выход США из договора о СНВ
    В Кремле отказались оценивать возможный эффект от новых санкций ЕС
    Названы лучшие туристические достопримечательности мира
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.