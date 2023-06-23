Балкон рухнул на автомобиль в центре Москвы и попал на видео

В Москве в Кривоколенном переулке балкон обрушился на автомобиль при реставрации дома

В Москве на Кривоколенном переулке балкон обрушился на припаркованный рядом с домом автомобиль. Последствия инцидента попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Часть здания в центре столицы обвалилась во время реставрации сооружения. В «Вечерней Москве» уточнили, что упавшая бетонная плита повредила сразу два автомобиля марок Toyota и Mercedes. Людей конструкция не задела. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге частично обрушился фасад здания бывшего Завода имени Н.Г. Козицкого на 7-й линии Васильевского острова. Сооружение обвалилось во время сноса и рухнуло на проезжую часть, прорвав строительные ограждения. На месте построенного в 1988 году корпуса компания «Красная стрела» собираются возводить ЖК «Регенбоген».