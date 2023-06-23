На Украине отвергли существование в стране российского нацменьшинства

Власти Украины заявили об отсутствии в стране понятия российского нацменьшинства

Украинские власти отвергли существование в стране понятия российского нацменьшиства. С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

«Я хочу обратить внимание, что такого понятия, как российское национальное меньшинство, в целом не существует на Украине», — заявила она.

Стефанишина также подчеркнула, что европейские лидеры не должны настаивать на том, что Украины уделяла внимание русскому языку. Киев, по ее словам, предостерегал Венецианскую комиссию «от такого подхода» к оценке положения национальных меньшинств, но он не был услышан.