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19:39, 23 июня 2023Силовые структуры

Российский студент заказал наркотический коктейль и стал фигурантом дела

В Москве задержали студента, заказавшего из Британии сироп с кодеином

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве студент стал фигурантом уголовного дела за попытку пронести через таможню пластиковую бутылку с наркококтейлем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, сотрудники Центральной почтовой таможни обратили внимание на 22-летнего молодого человека, когда тот забрал странную посылку, представлявшую собой пластиковую бутылку с густым сиропом. Оказалось, что заказанный из Великобритании напиток представляет собой наркотик кодеин, включенный в список психотропных веществ, подлежащих контролю в России.

Задержанный признался, что имеет большой опыт употребления подобных препаратов. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.

В апреле в Люберцах подросток угрожал полицейским гранатой, защищая 30 свертков с наркотиками.

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    Владимир Седов
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