Нарышкин высказался о задачах СВО в случае снятия Буданова и Залужного с постов

Глава СВР Нарышкин: замена Буданова и Залужного на их постах не изменит целей СВО

Оставление своих постов начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным не повлияет на цели и задачи спецоперации. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займет один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО», — сказал директор СВР.

Ранее Нарышкин рассказал, что Украина при поддержке стран Запада намеревалась начать карательную операцию в Донбассе весной 2022 года. Сведения об этом российская разведка получила накануне начала спецоперации.