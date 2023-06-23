Глава СВР сообщил о планах Украины по карательной операции в Донбассе год назад

Глава СВР Нарышкин: Украина планировала карательную операцию в Донбассе весной 2022 года

Украина при поддержке стран Запада намеревалась начать карательную операцию в Донбассе весной 2022 года, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции ТАСС.

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить», — сказал директор СВР.

Сведения об этом российская разведка получила накануне начала спецоперации. По словам Нарышкина, уже после начала конфликта российские военные обнаружили документы, подтверждающие планы Киева.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался на тему давления на Киев со стороны западных союзников. Он отметил, что из некоторых стран поступают сигналы о том, что Украина должна сделать максимум в текущем контрнаступлении.