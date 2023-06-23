Путину доложили о неандертальцах

Путину рассказали о жизни неандертальцев

Президенту России Владимиру Путину доложили о жизненном укладе древних людей — неандертальцев. О предках современного человека главе государства рассказал главный эндокринолог России Иван Дедов. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал «Подъем».

По словам Дедова, неандертальцы вели охотничий образ жизни, и основу их рациона составляло мясо. При этом они занимались творчеством, «писали что-то на скалах», отметил он.

Древним людям были присущи такие черты, как сила, смелость и ум, при этом они были доверчивыми и простодушными, добавил Дедов. Указанные качества сохранили в себе народы Крайнего Севера, заключил главный российский эндокринолог.

Ранее на Таймыре нашли останки гигантских древних пресмыкающихся. По словам ученых, миллионы лет назад на севере Сибири находилось теплое море, в котором проживало большое количество доисторических видов живых существ.

