Бывший морпех подсказал новичкам способ не забросить спортивные тренировки

Фитнес-тренер Остин Александер: желание быстро накачать мышцы приводит к выгоранию

Бывший морской пехотинец армии США, а теперь популярный в социальных сетях фитнес-тренер Остин Александер подсказал простой и эффективный способ, как начать заниматься спортом и не забросить тренировки. Его цитирует Daily Mail.

Александер посоветовал новичкам не ставить перед собой амбициозные задачи, чтобы надолго сохранить мотивацию к спорту. Он объяснил, что желание быстро накачать торс, ноги или руки приводит к чрезмерному усердию и выгоранию. По мнению бывшего морпеха, начинать занятия следует постепенно, выполняя сначала десятиминутную разминку, потом увеличить время до 20 минут и лишь через две-три недели выйти на уровень полноценных физических нагрузок.

Фитнес-тренер предупредил, что начинать тренировку следует с динамичной разминки или бега, а завершать занятие нужно растяжкой, так как она расслабляет мышцы. Частое заблуждение, которое Александер встречает в работе, — это убеждение, что силовые тренировки противопоказаны женщинам. «Только из-за поднятия тяжестей в спортзале, никто не станет громоздким. Силовая тренировка также может быть способом сбросит вес», — считает тренер. Он добавил, что женщинам не стоит бояться «накачаться как мужик», так как у них уровень анаболических гормонов ниже чем у мужчин, и поэтому мышечная масса набирается хуже.

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