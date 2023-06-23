Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:52, 23 июня 2023Забота о себе

Бывший морпех подсказал новичкам способ не забросить спортивные тренировки

Фитнес-тренер Остин Александер: желание быстро накачать мышцы приводит к выгоранию

Фото: Unsplash

Бывший морской пехотинец армии США, а теперь популярный в социальных сетях фитнес-тренер Остин Александер подсказал простой и эффективный способ, как начать заниматься спортом и не забросить тренировки. Его цитирует Daily Mail.

Александер посоветовал новичкам не ставить перед собой амбициозные задачи, чтобы надолго сохранить мотивацию к спорту. Он объяснил, что желание быстро накачать торс, ноги или руки приводит к чрезмерному усердию и выгоранию. По мнению бывшего морпеха, начинать занятия следует постепенно, выполняя сначала десятиминутную разминку, потом увеличить время до 20 минут и лишь через две-три недели выйти на уровень полноценных физических нагрузок.

Фитнес-тренер предупредил, что начинать тренировку следует с динамичной разминки или бега, а завершать занятие нужно растяжкой, так как она расслабляет мышцы. Частое заблуждение, которое Александер встречает в работе, — это убеждение, что силовые тренировки противопоказаны женщинам. «Только из-за поднятия тяжестей в спортзале, никто не станет громоздким. Силовая тренировка также может быть способом сбросит вес», — считает тренер. Он добавил, что женщинам не стоит бояться «накачаться как мужик», так как у них уровень анаболических гормонов ниже чем у мужчин, и поэтому мышечная масса набирается хуже.

Материалы по теме:
«Чирлидинг — это жестко» Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в сложный и опасный спорт?
«Чирлидинг — это жестко»Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в сложный и опасный спорт?
20 июля 2022
«Такие раз в сто лет рождаются» В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
«Такие раз в сто лет рождаются»В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
30 июля 2022

Ранее терапевт Алина Красикова рассказала о частых ошибках на пробежках. В частности, по ее словам, многие новички забывают разминаться перед бегом.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Барак Обама признал желание крымчан быть в составе России
    Евросоюз запретил импорт продукции из российской стали и железа
    Запрет отключать воду более чем на две недели оценили
    Владеющая взорвавшимся батискафом «Титан» компания закрыла все офисы
    Названы признаки нездоровой тяги к пластическим операциям
    Избиение юноши толпой казахов в российском городе попало на видео
    Названы сроки модернизации российского «Стерегущего»
    Названы причины разрушения спускавшегося к «Титанику» батискафа
    Россиянина обвинили в контрабанде военной продукции в США и Канаду
    Женщина раскрыла измену мужа благодаря ночному кошмару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.