Обнаружены самые древние наскальные рисунки неандертальцев

PLOS ONE: обнаружены самые древние рисунки неандертальцев возрастом более 57 тысяч лет

Ученые Турского университета во Франции обнаружили самые древние наскальные рисунки, сделанные неандертальцами. Они находятся в пещере Ла-Рош-Котар в регионе Валь-де-Луар, а их возраст превышает 57 тысяч лет. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Наскальные рисунки представляют собой отметины, которые интерпретируются как отпечатки пальцев. Ученые проанализировали их, использовав фотограмметрию для создания трехмерных моделей, и сравнили с отпечатками пальцев, полученными экспериментально. Форма и расположение отметин указывают на то, что они были созданы людьми преднамеренно.

Возраст отпечатков был определен по датированию пещерных отложений с помощью метода оптически стимулированной люминесценции, который позволяет определить, когда образцы в последний раз подвергались солнечному свету. Оказалось, что пещера была заблокирована из-за накопления осадочного материала около 57 тысяч лет назад, то есть задолго до того, как в регионе появились Homo sapiens. Наряду с каменными орудиями, обнаруженными в пещере, это доказывает, что наскальные рисунки были созданы неандертальцами.

Поскольку отметины не относятся к фигуративным изображениям, их смысл неизвестен. Однако возраст отпечатков пальцев соответствует наскальным рисункам, сделанным Homo sapiens в других частях мира. Это дополняет растущее количество свидетельств того, что поведение и деятельность неандертальцев были такими же сложными и разнообразными, как и у наших предков.