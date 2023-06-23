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06:16, 23 июня 2023Мир

Израиль увидел переданное Украине Западом оружие у своих границ

Премьер Нетаньяху: Израиль находит на своих границах переданное Украине западное оружие

Фото: Ohad Zwigenberg / Pool / Reuters

Переданное Украине израильское оружие может попасть в руки Ирана и использовано против самого Израиля. Такое опасение высказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью Jerusalem Post.

Он отметил, что не считает такое развитие событий теоретической возможностью. Подобная ситуация произошла с западным противотанковым оружием, пояснил Нетаньяху. По его словам, такие вооружения уже находят на границах страны.

Объясняя отказ Тель-Авива предоставить Киеву вооружения, Нетаньяху также указал на тесное сотрудничество Израиля с Россией по Сирии. «Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана расположиться в военном отношении на нашей северной границе», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к конфликту в республике.

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    Марина Совина
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