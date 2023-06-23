Небензя назвал самоубийственным контрнаступление Украины

Небензя заявил, что ВСУ ведут самоубийственное контрнаступление

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) самоубийственным. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, трансляция которого доступна на YouTube.

«Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции, оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка», — сказал Небензя.

По его мнению, те люди на Украине, которые стоят за терактом на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), «помешавшись» на контрнаступлении, «ни во что не ставят интересы своего народа и будущее своей страны».

Ранее Небензя заявил, что в ООН проигнорировали предупреждение России о том, что украинские власти планируют подрыв Каховской ГЭС. По словам представителя РФ, соответствующее письмо было отправлено генсеку ООН Антониу Гутерришу еще в октябре 2022 года.