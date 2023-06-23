В Госдуме оценили возможность отмены ЕГЭ

Депутат Госдумы Вассерман назвал невозможной отмену ЕГЭ

Отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) невозможно, поскольку государственный экзамен проводился практически всегда: даже во времена билетной формы, все вопросы подготавливались заранее, задание были едины во всех учебных заведениях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Отменить ЕГЭ в принципе невозможно. Единый государственный экзамен проводится совершенно с незапамятных времен. То есть, по крайней мере выпускной экзамен всегда был единым. Всегда. Во всех учебных заведениях экзаменовали по одному и тому же списку вопросов. Просто раньше вытягивали случайным образом билет с несколькими вопросами и отвечали за несколько минут, сейчас дается несколько часов для ответов на несколько десятков вопросов», — объяснил Вассерман.

Политик допустил, что, предлагая отменить ЕГЭ, законотворцы на самом деле имеют ввиду либо возвращение к классической билетной форме, либо отказ от другой части понимания единства экзамена — сейчас экзамен одновременно и выпускной, и вступительный.

«У такой концепции, действительно, есть и свои достоинства, и недостатки, — считает депутат. — На мой взгляд, совмещение выпускного и вступительного экзаменов удобно тем, что позволяет подавать документы сразу в несколько вузов. Но это не совсем хорошо, поскольку зачастую человек, не определившись с тем, что именно его интересует, подает в вузы очень разного профиля. И лишь потом, проучившись пару лет, начинает понимать, что это его не интересует».

Вассерман заключил, что имеет смысл дополнить единый экзамен какими-то еще проверками при поступлении в вуз.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления в вузы.