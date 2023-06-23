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11:41, 23 июня 2023Ценности

Раскрыта сумма заработка Анны Седоковой на продаже одежды

Певица Анна Седокова заработала на продаже вещей под брендом La Story 18 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыта сумма заработка певицы Анны Седоковой на продаже вещей под собственным брендом La Story. Соответствующий финансовый отчет опубликован на сайте Rusprofile.

Известно, что в ассортименте упомянутой марки представлены верхняя одежда, платья и футболки, а также костюмы и толстовки дизайна самой исполнительницы. Стоимость товаров варьируется от 2500 до 25 тысяч рублей. Знаменитость открыла данную компанию в 2016 году.

По информации Rusprofile, выручка марки La Story составила 18 миллионов рублей за 2022 год.

Ранее в июне Анна Седокова снялась в откровенном виде после конфликта с мужем. На размещенных кадрах 40-летняя исполнительница предстала в черном асимметричном мини-платье на лямках с глубоким декольте. Звезда дополнила образ ботфортами в тон указанному предмету гардероба.

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    Карина Черных
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