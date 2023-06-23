Раскрыта сумма заработка Анны Седоковой на продаже одежды

Певица Анна Седокова заработала на продаже вещей под брендом La Story 18 миллионов рублей

Раскрыта сумма заработка певицы Анны Седоковой на продаже вещей под собственным брендом La Story. Соответствующий финансовый отчет опубликован на сайте Rusprofile.

Известно, что в ассортименте упомянутой марки представлены верхняя одежда, платья и футболки, а также костюмы и толстовки дизайна самой исполнительницы. Стоимость товаров варьируется от 2500 до 25 тысяч рублей. Знаменитость открыла данную компанию в 2016 году.

По информации Rusprofile, выручка марки La Story составила 18 миллионов рублей за 2022 год.

Ранее в июне Анна Седокова снялась в откровенном виде после конфликта с мужем. На размещенных кадрах 40-летняя исполнительница предстала в черном асимметричном мини-платье на лямках с глубоким декольте. Звезда дополнила образ ботфортами в тон указанному предмету гардероба.