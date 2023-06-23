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11:03, 23 июня 2023Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ВЦИОМ: работу Владимира Путина на посту президента одобряют 76,1 процента россиян

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Россияне преимущественно положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опубликованы на сайте организации.

По данным опроса, одобряют деятельность президента России 76,1 процента опрошенных граждан. При этом доверяют Путину 78,9 процента респондентов — за неделю эта цифра не изменилась, отмечает ВЦИОМ. Однако отмечается, что по сравнению с маем этот показатель упал — тогда на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80 процентов опрошенных.

Также россияне высказались о деятельности премьер-министра России Михаила Мишустина и ведущей партии «Единая Россия». Так, Мишустину доверяют 61,8 процента россиян (плюс 0,2 процентных пункта за неделю), а уровень поддержки партии составил 39,3 процента.

В опросе приняли участие 1600 россиян. Их опрашивали с помощью телефонных звонков.

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    Варвара Кошечкина
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