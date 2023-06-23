Россияне оценили работу Путина на посту президента

ВЦИОМ: работу Владимира Путина на посту президента одобряют 76,1 процента россиян

Россияне преимущественно положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опубликованы на сайте организации.

По данным опроса, одобряют деятельность президента России 76,1 процента опрошенных граждан. При этом доверяют Путину 78,9 процента респондентов — за неделю эта цифра не изменилась, отмечает ВЦИОМ. Однако отмечается, что по сравнению с маем этот показатель упал — тогда на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80 процентов опрошенных.

Также россияне высказались о деятельности премьер-министра России Михаила Мишустина и ведущей партии «Единая Россия». Так, Мишустину доверяют 61,8 процента россиян (плюс 0,2 процентных пункта за неделю), а уровень поддержки партии составил 39,3 процента.

В опросе приняли участие 1600 россиян. Их опрашивали с помощью телефонных звонков.