Уровень доверия россиян Путину составил 80 процентов

ВЦИОМ: 80 процентов россиян доверяют президенту страны Путину

Четверо из пяти россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опубликованы на сайте организации.

На вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,0 процента опрошенных. О своем одобрении деятельности главы государства высказались 76,5 процента респондентов.

В опросе участвовали 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервьюирования.

Ранее в Кремле заявили о высокой степени сплоченности россиян вокруг Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность консолидации как для главы государства, так и для самих жителей России.