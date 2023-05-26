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13:05, 26 мая 2023Россия

Уровень доверия россиян Путину составил 80 процентов

ВЦИОМ: 80 процентов россиян доверяют президенту страны Путину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Четверо из пяти россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опубликованы на сайте организации.

На вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,0 процента опрошенных. О своем одобрении деятельности главы государства высказались 76,5 процента респондентов.

В опросе участвовали 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервьюирования.

Ранее в Кремле заявили о высокой степени сплоченности россиян вокруг Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность консолидации как для главы государства, так и для самих жителей России.

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Алан Босиков
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