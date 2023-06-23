Эксперт дала советы по подготовке квартиры перед отъездом в отпуск

Специалист Исаева: перед отпуском в квартире нужно отключить электричество, газ и воду

Эксперт Анна Исаева рассказала россиянам, что нужно сделать в квартире перед длительным отъездом в отпуск. Прежде всего необходимо провести ревизию в холодильнике, подчеркнула она в интервью «Известиям».

Специалист посоветовала достать скоропортящиеся продукты во время ревизии. Если же квартира будет полностью обесточена, то холодильник нужно не просто очистить, но и разморозить, а после этого вымыть. Чтобы в нем не было неприятных запахов, дверцу стоит оставить приоткрытой, отметила специалист.

«Обязательно очистите мусорную корзину и проверьте все места, куда могли случайно упасть остатки еды или остаться упаковки от продуктов», — объяснила Исаева.

Также эксперт рекомендовала сделать влажную уборку, сменить постельное белье и убрать ковры. Балконные двери также нужно закрыть для надежности. В частном доме специалист посоветовала закрыть окна в подвальном помещении. Особенное внимание перед отъездом надо уделить дверям с черного входа, если он есть в доме.

«Выключите электричество, газ и воду. Если уезжаете надолго, для безопасности и спокойствия просто обесточьте квартиру», — посоветовала россиянам Исаева.

Если электричество все-таки необходимо оставить, то перед отъездом желательно проверить все розетки в доме.

Помимо этого, если квартира остается пустой больше чем на пять дней, то хозяева могут не оплачивать коммунальные услуги за период отсутствия. Чтобы запросить перерасчет, нужно предоставить в управляющую компанию заявление на отпуск или билеты.

Из квартиры также желательно забрать ценные вещи: драгоценности, украшения, наличные средства, важные документы, резюмировала Исаева.

Ранее эксперты рассказали, что в 2024 году россиянам лучше всего брать отпуск в июле и октябре, поскольку за эти месяцы работник сможет получить больше всего отпускных. Специалисты напомнили, что размер выплаты за ежегодный отдых зависит от количества рабочих дней в месяце. Сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней.