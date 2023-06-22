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15:04, 22 июня 2023Экономика

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Эксперт Санина: самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут июль и октябрь

Фото: Laura Chouette / Unsplash

В 2024 году россиянам лучше всего брать отпуск в июле и октябре, поскольку за эти месяцы работник сможет получить больше всего отпускных, посоветовала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Об этом она рассказала в разговоре с «Известиями».

Эксперт объяснила, что размер выплаты за ежегодный отдых зависит от количества рабочих дней в месяце. Сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней. Так, в январе, мае и июне следующего года брать отпуск будет невыгодно, поскольку эти рабочие месяцы будут самыми короткими.

Санина отметила, что рассчитываются отпускные не так, как зарплата. Посчитать размер выплат перед отпуском можно по следующей формуле: разделить зарплату на 29,3 (принятое для расчетов среднее количество дней в месяце) и умножить на количество дней отдыха.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Так, в следующем году новогодние праздники в России продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. После новогодних каникул россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля. Весной нерабочими днями будет промежуток с 8 по 10 марта, а также с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Нерабочим днем традиционно будет 12 июня, также выходными назначены 3 и 4 ноября. Перед следующими новогодними каникулами россияне будут отдыхать 29, 30 и 31 декабря.

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    Мария Грушко
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