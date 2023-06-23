Женщине дали совет о сексе втроем после родов

Slate: родившей жене, муж которой склоняет ее к сексу втроем, стоит задуматься о разводе

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, вскоре после родов получившей от мужа предложение заняться сексом втроем. Он полагает, что ей стоит задумать о разводе, пишет издание Slate.

Женщина утверждает, что она и ее муж Люк восемь лет прожили в моногамном браке. Во время ее второй беременности Люк завел подругу онлайн, Сару. Он утверждал, что его и Сару связывают исключительно дружеские отношения, однако через три недели после рождения второго ребенка начал склонять жену к долгосрочным интимным отношениям втроем. Женщина ревновала и тревожилась, но попросила дать ей время: у нее еще не были сняты швы после родов.

«Потом я обнаружила, что у них был секс по телефону в то время, пока я заботилась о новорожденном или спала. У меня слов нет, в каком я отчаянии. Он говорит, что любит Сару и хочет быть втроем только с нами, хочет, чтобы я присоединялась к их ночным разговорам и свиданиям», — написала женщина, добавив, что чувствует себя разбитой, но пытается быть открытой к предложениям мужа.

Юзвяк обратил внимание на то, что муж не учитывает чувств жены, По его мнению, автору письма стоит задуматься о разводе. «Если бы это была рабочая схема, вы бы уже поддерживали общение не только с ним, но и с ней. А он пытается перекроить ваши отношения в полиаморные после эмоциональной измены», — отметил секс-коуч.

По словам Юзвяка, женщина может попросить мужа притормозить с немедленным исполнением его желаний. «Боюсь, что, будучи поставленным перед ультиматумом, он выберет ее, и это может быть трудно, ведь вы только что родили. Но раз он уже одной ногой за порогом, не рекомендую отчаянно останавливать его», — написал специалист.

Ранее секс-коуч Колин Нолан дала совет семейной паре, в которой жена без объяснений отказывается от секса. По словам мужчины чуть за 30, жена постоянно его критикует и не желает объяснять причину.