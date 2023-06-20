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08:30, 20 июня 2023Забота о себе

Мужу отказывающейся от секса жены дали совет

Секс-коуч Нолан: если жена без объяснений отказывается от секса, она может что-то скрывать

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Колин Нолан дала совет семейной паре, в которой жена без объяснений отказывается от секса. Ее колонку публикует издание Daily Mirror.

В издание обратился мужчина чуть за 30. По его словам, жена отказывается от близости, постоянно его критикует и не желает объяснять причину. «Я даже спросил, не изменяет ли она мне. Она ответила отрицательно и пришла в ярость, кричала на меня. С тех пор атмосфера накалилась», — написал он. Мужчина добавил, что любит жену, но чувствует себя обузой для нее.

В ответ Нолан предположила, что жена что-то скрывает. Она посоветовала мужу поговорить с ней не о сексе, а об отношениях в целом. По ее мнению, женщине нужно сказать: «Не хочу тебя обвинять или стыдить, но нужно поговорить, потому что ты несчастлива, а это делает несчастным меня, и я не уверен, что мне сделать. Если я что-то могу предпринять, скажи что».

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Специалистка предупредила, что самому мужчине во время этого диалога нельзя злиться и кричать, даже если это будет делать жена. «Если беседа дойдет до секса, и она скажет, что ей это неинтересно, спросите, почему, — порекомендовала Нолан. — Может быть, из-за стресса и усталости? Вдруг это гормональное? Или дело в ваших отношениях?»

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    Александра Лисица
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