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07:27, 16 июня 2023Забота о себе

Сексолог назвал способы справиться со страхами в постели

Сексолог Кузнецов призвал готовиться к сексу, чтобы избежать зажатости и страхов в постели

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Некоторым людям необходимо готовиться к сексу, чтобы избежать страхов в постели, считает сексолог, психотерапевт, психиатр филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Кузнецов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы справиться с зажатостью во время секса.

Эксперт объяснил, что страх приводит к угнетению сексуального желания и возбуждения. Причины, по которым люди в постели «жмут на тормоз», по его словам, можно разделить на три группы. В первую очередь это страхи и убеждения, что телесные особенности могут препятствовать полноценному сексу.

У мужчин подобные страхи чаще всего возникают из-за «синдрома маленького пениса», у женщин — из-за нарушения образа тела (считают себя непривлекательной, толстой/ худой, не нравятся свои гениталии). У мужчин это приводит к плохой или отсутствующей эрекции и тревоге ожидания сексуальной неудачи. У женщин — к недостатку вагинальной смазки и спазму мышц тазового дна, что создает дискомфорт при проникновении

Андрей Кузнецовпсихотерапевт, психиатр, сексолог

Вторая группа страхов связана с нарушением возбуждения. Зачастую они возникают из-за отсутствия сексуального опыта, стрессов и нереалистичных ожиданий от секса, добавил Кузнецов.

Третью группу страхов можно объяснить отношениями партнеров, продолжил собеседник «Ленты.ру». Отсутствие эмоциональной близости, угроза насилия, абьюзивные отношения, недостаток информации о партнере при случайных контактах или в самом начале отношений, — все это провоцирует возникновение проблем в постели.

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Однако справиться со страхами можно, следуя простым правилам, утверждает сексолог. Он посоветовал обмениваться информацией с партнером. «Не стесняйтесь спрашивать об их желаниях, фантазиях. Делитесь своими мыслями, что хотите или не хотите делать в постели», — призывает Кузнецов.

Переоценка ситуации, себя или партнера также поможет наладить интимную жизнь. По словам сексолога, мужчины часто беспокоятся из-за размера пениса. Исследования показывают, что их партнерши в подавляющем большинстве вполне довольны сексом и не задумываются о размере их мужского достоинства.

Для женщин большое значение имеет мужская оценка ее достоинств. Если мужчина говорит партнерше о привлекательности ее тела и сексуальности ее действий, то страхи проходят, а эмоциональная близость растет. Ведь недаром говорят: женщины любят ушами

Андрей Кузнецовпсихотерапевт, психиатр, сексолог

Эмоциональная поддержка партнера и подготовка к сексу — важные критерии гармоничной интимной жизни, уверяет Кузнецов. При возникших проблемах в постели слова поддержки особенно важны. Они помогают избежать фиксации на негативном опыте.

«Если вы уже сталкивались со страхом в постели, то к следующему сексу нужно подготовиться, — говорит сексолог. — Следует привести себя в хорошее физическое состояние, выспаться, настроиться на позитивный лад, установить эмоциональный контакт с партнером. Важно выбрать место и время для занятий сексом».

При занятиях сексом необходимо не думать о результате, говорит Кузнецов. По его словам, лучше в полной мере наслаждаться процессом интимной близости. Тогда система контроля желания и возбуждения будет «разгоняться», унося к пику наслаждения — оргазму.

«Если вам страшно даже попробовать исправить ситуацию с помощью перечисленных методов, остается еще один способ — обратиться за помощью к сексологу. Со специалистом вы сможете разобрать причины страхов и составить план действий по их устранению», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Андрей Кузнецов перечислил основные мужские эротические фантазии. Он рассказал, что чаще всего мужчины мечтают о сексе втроем.

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    Вера Владзиевская
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