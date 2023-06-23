Полковник Матвийчук: российские войска начнут контрнаступление на Украине до осени

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук спрогнозировал сроки начала контрнаступления российских войск на Украине. Своим мнением он поделился в беседе с URA.RU.

«Пойдем ли мы в контрнаступление? Я думаю, что да», — сказал экс-офицер.

По словам военного эксперта, контрнаступление ВС РФ и освобождение территорий начнется в середине лета или к началу осени. При этом российское контрнаступление станет не одномоментным актом, «как во время Второй Мировой войны: поднялись и пошли», считает Матвийчук.

Он также обратил внимание, что наступление сил Киева сходит на нет, лишая ее остатков экономической и военной мощи.«Можно констатировать, что экономическая, военная мощь Украины подорвана и она уже не восстановится», — заверил Матвийчук.

Ранее обозреватель Лукас Лейрос выразил мнение, что Запад после поражения Украины откроет новый фронт в Грузии и Молдавии. По словам Лейроса, Запад ожидает от Украины не победы в конфликте с Россией, а только усилий со стороны «своей марионетки», которая должна была нанести ущерб РФ.