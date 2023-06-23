Северная Осетия присоединилась к празднованию Всероссийского олимпийского дня

Во Владикавказе состоялось торжественное открытие Всероссийского олимпийского дня

В пятницу, 23 июня, Северная Осетия присоединилась к Всероссийскому олимпийскому дню, который празднуется по всей стране уже более 30 лет. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Торжественное открытие мероприятия состоялось в тренировочном центре по спортивной борьбе во Владикавказе. По словам министра физической культуры и спорта республики Сослана Кочиева, его основная цель направлена на вовлечение людей в занятия спортом, а также «на пропаганду олимпийских идеалов и ценностей».

По данным издания, на протяжении всего дня на различных площадках Владикавказа будут проходить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону и вольной борьбе. Более того, в столице республики состоится массовый забег с нормативами ВФСК ГТО.

Ранее в июне стало известно, что реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе будет закончена в 2024 году. О сроке завершения работ заявил министр физической культуры и спорта республики Северная Осетия-Алания Сослан Кочиев. Он подчеркнул, что основной вопрос с финансированием практически решен.

