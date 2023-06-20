Стал известен срок завершения реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе

Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе будет завершена в 2024 году

Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе будет закончена в 2024 году. О сроке завершения работ заявил министр физической культуры и спорта республики Северная Осетия-Алания Сослан Кочиев, его слова приводит портал «15-й Регион».

По словам главы ведомства, основной вопрос с финансированием практически решен. «Средства заемные, — пояснил Кочиев. — Совсем недавно приезжал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, он был на объекте, осмотрел все помещения. Видно, что работа идет. Положительная динамика на лицо».

Ранее стало известно, что в Северной Осетии отмечают традиционный праздник Уацилла, начало которого в 2023 году выпало на понедельник, 19 июня. Уацилла — один из немногих национальных осетинских праздников, которые отмечаются целую неделю. Председатель МОД «Высший совет осетин» Руслан Туаев рассказал, что он связан с земледелием, домашним скотом и погодными условиями.