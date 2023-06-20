Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:08, 20 июня 2023Моя страна

Стал известен срок завершения реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе

Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе будет завершена в 2024 году

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе будет закончена в 2024 году. О сроке завершения работ заявил министр физической культуры и спорта республики Северная Осетия-Алания Сослан Кочиев, его слова приводит портал «15-й Регион».

По словам главы ведомства, основной вопрос с финансированием практически решен. «Средства заемные, — пояснил Кочиев. — Совсем недавно приезжал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, он был на объекте, осмотрел все помещения. Видно, что работа идет. Положительная динамика на лицо».

Ранее стало известно, что в Северной Осетии отмечают традиционный праздник Уацилла, начало которого в 2023 году выпало на понедельник, 19 июня. Уацилла — один из немногих национальных осетинских праздников, которые отмечаются целую неделю. Председатель МОД «Высший совет осетин» Руслан Туаев рассказал, что он связан с земледелием, домашним скотом и погодными условиями.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ГУР Украины вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
    Еще одна дочь Кадырова получила орден Кадырова
    Коллекция одежды 10-летнего сына Киркорова обошлась в 10 миллионов рублей
    Врачи оценили риски для здоровья из-за перехода на летнее время
    Роспотребнадзор составил топ полезных июньских овощей
    В Подмосковье мужчина избил битой и задушил знакомую
    Меган Маркл нашла нового агента и решила стать самым богатым инфлюэнсером в мире
    На «Кинопоиск» зарегистрировали протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
    Россияне стали втрое чаще переводить деньги в дружественные страны
    Киевский суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор экс-главе «Мотор-Сич»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.