В Северной Осетии начался праздник Уацилла

В Северной Осетии начался традиционный праздник Уацилла

В Северной Осетии отмечают традиционный праздник Уацилла, начало которого в 2023 году выпало на понедельник, 19 июня. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Уацилла — один из немногих национальных осетинских праздников, которые отмечаются целую неделю. Председатель МОД «Высший совет осетин» Руслан Туаев рассказал, что он связан с земледелием, домашним скотом и погодными условиями.

«Всю неделю осетины молятся об урожае, о хорошем приплоде у скотины, — сообщил собеседник издания. — Начинают праздновать Уацилла с понедельника, но разные фамилии отмечают его в разные дни на своих святилищах».

По традициям, всю неделю осетинам запрещается употреблять в пищу свинину, мясо птицы и яйца. «Все придерживаются строгой диеты», — добавил Туаев.

Ранее в июне стало известно, что каскадеры из Северной Осетии примут участие в съемках сериалов «Ведьмак» и «Колесо времени». Уточняется, что к съемкам картин привлекут компанию Film Equus, основателем которой является осетинский конник Эльбрус Уртаев.