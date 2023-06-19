Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:04, 19 июня 2023Моя страна

В Северной Осетии начался праздник Уацилла

В Северной Осетии начался традиционный праздник Уацилла
Архивный кадр

Архивный кадр. Кадр: Альбина Габуева / YouTube

В Северной Осетии отмечают традиционный праздник Уацилла, начало которого в 2023 году выпало на понедельник, 19 июня. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Уацилла — один из немногих национальных осетинских праздников, которые отмечаются целую неделю. Председатель МОД «Высший совет осетин» Руслан Туаев рассказал, что он связан с земледелием, домашним скотом и погодными условиями.

«Всю неделю осетины молятся об урожае, о хорошем приплоде у скотины, — сообщил собеседник издания. — Начинают праздновать Уацилла с понедельника, но разные фамилии отмечают его в разные дни на своих святилищах».

По традициям, всю неделю осетинам запрещается употреблять в пищу свинину, мясо птицы и яйца. «Все придерживаются строгой диеты», — добавил Туаев.

Ранее в июне стало известно, что каскадеры из Северной Осетии примут участие в съемках сериалов «Ведьмак» и «Колесо времени». Уточняется, что к съемкам картин привлекут компанию Film Equus, основателем которой является осетинский конник Эльбрус Уртаев.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине
    МИД России подтвердил продолжение диалога с Ватиканом по Украине
    Стало известно о судьбе пропавших в Карачаево-Черкесии туристов из Москвы
    Заявление НАТО о дефиците вооружения поставили под сомнение
    Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет
    В НАТО признали опустошение военных складов из-за Украины
    Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион
    Индианка протанцевала 127 часов подряд и побила рекорд
    Российский фотограф сняла бывшего «ангела» Victoria’s Secret для Vogue
    Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.