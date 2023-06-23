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11:27, 23 июня 2023Россия

В России допустили отказ от ЕГЭ в тестовой форме по щелчку пальцев

Депутат Госдумы Вассерман допустил отмену ЕГЭ в тестовой форме по щелчку пальцев

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Отказаться от текущей формы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу формата сдачи выпускных школьных экзаменов в по билетам можно в достаточно короткий срок, поскольку данный принцип в России давно известен и изучен. Тем не менее, это может не улучшить общий уровень образования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Теоретически, вернуться к билетной форме экзамена можно практически мгновенно. Эта форма давно известна, давно накоплены методики и опыт применения. Так что [отказаться от традиционного ЕГЭ можно] по щелчку пальцев. Вопрос в том, что, на мой взгляд, это не даст ожидаемых результатов», — заметил Вассерман.

Он объяснил, что возврат к билетной форме экзамена не улучшит обучение и его результаты, просто потому что сохранится текущая тенденция к зазубриванию разрозненных фактов без понимания закономерностей, порождающих эти факты. Для того, чтобы изменить этот тренд, необходимо переработать систему образования в принципе, это может потребовать уже большего времени.

«[На изменение системы образования] может понадобиться несколько лет на разработку нового набора учебников», — допустил депутат.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы. Если закон примут, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

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    Наталия Белова
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