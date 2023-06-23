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13:02, 23 июня 2023Путешествия

Летевший в Чечню пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Грозный самолет экстренно приземлился в Астрахани из-за больного пассажира

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Летевший в Чечню самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и экстренно сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла в четверг, 22 июня, с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Москвы — Грозный. «На высоте 10,9 тысячи метров капитан воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и подал сигнал срочности ПАН», — говорится в сообщении.

В итоге пилоты приняли решение приземлиться в аэропорту Астрахани. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Экипаж судна запросил пассажиру реанимацию по прибытии в авиагавань.

Ранее в июне российский пассажирский лайнер прервал взлет из-за технической неисправности. Инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из Санкт-Петербурга в Уфу. Причина отмены рейса связана с отказом радара.

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    Фариза Бацазова
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