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17:05, 23 июня 2023Путешествия

Летевшей на Бали блогерше пригрозили заключением из-за дефекта в паспорте

Блогерше запретили лететь на Бали из-за поврежденного водой паспорта

Фото: Unsplash

Летевшую на Бали из Сиднея блогершу не пустили в самолет из-за того, что в ее паспорте обнаружили небольшой дефект. Своей историей она поделилась в TikTok, на нее обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

В ролике, который набрал почти 900 тысяч просмотров, звезда соцсетей Эмма Доэрти (Emma Doherty) объясняет, что сотрудники аэропорта Сиднея запретили ей сесть на рейс на индонезийский остров, потому что ее паспорт был немного поврежден водой. Она порекомендовала подписчикам трижды проверять свои документы на предмет каких-либо дефектов, прежде чем отправляться в путешествие.

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Кроме того, Доэрти пожаловалась, что ей даже пригрозили заключением. «Мне только что сказали, что если бы меня пустили на Бали, местные военные и служба безопасности посадили бы меня в камеру. Судя по всему, в аэропорту Бали действительно все очень строго, и они известны тем, что сажают людей в камеру, если их что-то смущает в вашем паспорте», — поделилась блогерша.

В комментариях к видео другие пользователи TikTok рассказали, что у них тоже был подобный опыт. Пользователь под ником Santa Piterniece написал: «Страница паспорта моего друга была немного разорвана, и они также не позволили ему сесть на рейс на Бали».

«Если вы едете на Бали, вы должны убедиться, что ваш паспорт в буквальном смысле в отличном состоянии. Или вас правда задержат», — предостерег туристов другой подписчик под ником travelwithholl.

Ранее сообщалось, что туристу запретили въезд в Индонезию из-за небольшого дефекта в паспорте. 29-летний Мэтт Ванденберг (Matt Vandenberg) летел из Сиднея на Бали, где должна была состояться свадьба его друга. Однако на индонезийской таможне Ванденбергу сообщили, что из-за порванной страницы в паспорте его не могут пустить в страну и он будет депортирован.

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    Марина Черняк
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