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Российские полицейские составили фоторобот серийного педофила
112: в Егорьевске полиция составила фоторобот педофила, надругавшегося над четырьмя детьми
В подмосковном Егорьевске полицейские составили фоторобот серийного педофила, надругавшегося над четырьмя детьми в возрасте от 11 до 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Мужчина представляется Сашей. Его рост — около 180 сантиметров, на вид ему 40 лет. Он передвигается по городу на черном мотоцикле. У насильника грубый голос, с собой он носит маленькую сумку.
Серийный педофил караулит детей на улице, а потом затаскивает их в заброшенное здание егорьевского Роспотребнадзора и насилует.
Первый случай произошел еще летом 2022 года. Сейчас педофила ищут по описанию детей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.