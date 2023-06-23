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16:58, 23 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские составили фоторобот серийного педофила

112: в Егорьевске полиция составила фоторобот педофила, надругавшегося над четырьмя детьми

Фото: Telegram-канал «112»

В подмосковном Егорьевске полицейские составили фоторобот серийного педофила, надругавшегося над четырьмя детьми в возрасте от 11 до 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина представляется Сашей. Его рост — около 180 сантиметров, на вид ему 40 лет. Он передвигается по городу на черном мотоцикле. У насильника грубый голос, с собой он носит маленькую сумку.

Серийный педофил караулит детей на улице, а потом затаскивает их в заброшенное здание егорьевского Роспотребнадзора и насилует.

Первый случай произошел еще летом 2022 года. Сейчас педофила ищут по описанию детей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.

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    Елизавета Новикова
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