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06:42, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в серии изнасилований детей

Е1: задержанного в Екатеринбурге мужчину заподозрили в серии изнасилований детей

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Екатеринбурге мужчину задержали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, следователи ищут других пострадавших от его действий. Об этом пишет e1.ru.

Преступление было совершено в Чкаловском районе города. К правоохранителям обратилась мать девочки, пострадавшей от насилия со стороны взрослого мужчины. Подозреваемый был задержан и передан в Следственный комитет, где его допросили.

Следователи полагают, что россиянин совершил серию сексуальных нападений на маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске полиция разыскивает серийного педофила, который подкарауливает детей на улице, а потом затаскивает их в заброшенное здание и насилует. Пока известно о четырех пострадавших от насильника — это дети из благополучных семей в возрасте 11-12 лет.

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    Марина Совина
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