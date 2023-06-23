Россиянина заподозрили в серии изнасилований детей

Е1: задержанного в Екатеринбурге мужчину заподозрили в серии изнасилований детей

В Екатеринбурге мужчину задержали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, следователи ищут других пострадавших от его действий. Об этом пишет e1.ru.

Преступление было совершено в Чкаловском районе города. К правоохранителям обратилась мать девочки, пострадавшей от насилия со стороны взрослого мужчины. Подозреваемый был задержан и передан в Следственный комитет, где его допросили.

Следователи полагают, что россиянин совершил серию сексуальных нападений на маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске полиция разыскивает серийного педофила, который подкарауливает детей на улице, а потом затаскивает их в заброшенное здание и насилует. Пока известно о четырех пострадавших от насильника — это дети из благополучных семей в возрасте 11-12 лет.